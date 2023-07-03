Пожар в 1000 квадратных метров потушили на территории машиностроительного завода в Благовещенске

Огонь охватил кровлю здания. Фото: ГУ МЧС России по Амурской области.

После полудня в понедельник, 3 июля, на пульт пожарной охраны Благовещенска поступило тревожное сообщение – горит котельная на территории крупного машиностроительного завода «Амурский металлист». Когда спасатели прибыли к месту ЧП, стало ясно, что предстоит тяжелая работа – возгоранию присвоили второй повышенный ранг сложности. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

К месту возгорания оперативно выехали дежурные караулы пожарно-спасательных частей города и дежурная смена спасателей поисково-спасательного отряда города. К моменту их прибытия пламя объяло кровлю здания. Площадь пожара составила около 1000 квадратных метров. Тут же специалисты развернули штаб пожаротушения, создали несколько боевых участков и сформировали два звена газодымозащитной службы. С воздуха ситуацию мониторил комплекс беспилотных авиационных систем МЧС. Руководил тушением начальник главного управления МЧС России по Амурской области Игорь Смирнов.

По предварительной информации, никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС России по Амурской области.

По данным пресс-службы ведомства, в 13:20 огонь удалось локализовать, еще спустя 40 минут – полностью ликвидировать. С пожаром боролись 48 человек и 12 единиц спецтехники. Погибших и пострадавших нет.

Сейчас огнеборцы ведут проливку и разбор завалов. Выяснить причины крупного ЧП предстоит дознавателям отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Благовещенску.

Пожарные тушат крышу.Фото: ГУ МЧС России по Амурской области.

Для мониторинга обстановки, оценки развития пожара и расстановки сил и средств применялся комплекс беспилотных авиационных систем ГУ МЧС России по Амурской области.

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