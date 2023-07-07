В одном из районов Приамурья впервые обнаружили редчайших птиц, строящих семьи

Филин занесен в Красную книгу РФ. Фото: Василий ДУГИНЦОВ

Зейско-Буреинская равнина на юге Амурской области – это не самая дружелюбная для животных территория. Как никак крупнейший сельскохозяйственный район. Однако и здесь нашлось место для редких и удивительных пернатых. За время учетов были обнаружены гнезда 4 видов птиц – филина, иглоногой совы, мохноногого курганника и большого подорлика. Они занесены в Красную книгу России. Всего за этот период орнитологи проехали на автомобиле почти пять тысяч километров маршрутов, объездив поля, болота и перелески в семи административных районах области, учетами была охвачена территория более 14 тысяч квадратных километров. О результатах «поисков» краснокнижных птиц, гнездящихся здесь, амурские специалисты рассказали «Комсомольской правде – Благовещенск».

Фото: Василий ДУГИНЦОВ

Почему находка в этот раз особенно важна? Раньше гнездовых участков филина на этой территории не встречалось. А в этом году удалось насчитать сразу три жилых гнезда с птенцами и обнаружить еще четыре участка этой птицы.

Фото: Василий ДУГИНЦОВ

«Для поиска выводков филина мы обследовали старые песчаные карьеры, в зарастающих обрывистых склонах которых эти птицы роют себе норы. Сначала мы определили места нахождения карьеров на спутниковых снимках. А уже на месте искали следы жизнедеятельности птиц – перо, помет, погадки» – рассказывает орнитолог Денис Иванов.

Из дневных хищников было обнаружено 16 гнезд и пять участков мохноногого курганника, еще один принадлежал большому подорлику.

«К сожалению, из девяти видов охраняемых хищных птиц, которые потенциально могут гнездиться на Зейско-Буреинской равнине, нам удалось достоверно установить гнездование только двух видов – филина и мохноного курганника. Еще два могут гнездиться предположительно – иглоногая сова и большой подорлик, – рассказывает Денис Иванов. – Это связано с очень высокой антропогенной нагрузкой на территорию, ухудшающей возможность гнездования птиц.

Как дополнил специалист, здесь часто проходят пожары, очень мало деревьев, где птицы могли бы построить гнездо. Птицы, в общем, могут столкнуться со стрессом.

Фото: Денис ИВАНОВ

«К примеру, если к гнезду мохноного курганника во время проведения работ ближе 120-150 метров приближается селькохозяйственная техника, то взрослая птица покидает гнездо и долго к нему не возвращается. А это, в условиях низких температур воздуха весной, может привести к гибели кладки или птенцов. Кроме того, равнина почти полностью распахана. И для хищных птиц здесь недостаточна кормовая база», – дополнил Иванов.

Как заключил Максим Бормотов, заместитель начальника отдела охраны животного мира и ООПТ Управления по охране животного мира Амурской области, долгое время в регионе не было полных данных по гнездованию краснокнижных пернатых хищников.

«В связи с чем мы и решили в этом году средства федеральных субвенций направить на организацию именно их учета. Полученные данные позволят понять распределение птиц по территории, лучше понять факторы, влияющие на их численность и продумать, какие дополнительные меры охраны можно предпринять для сохранения редких видов. К примеру, уже полученные данные по гнездованию филина в заброшенных карьерах ставят вопрос как о способах сохранения этих гнездовий, так и неожиданной о роли этих, казалось бы, ненужных объектов, в сохранении редких видов. Вероятно, в следующем году мы продолжим работы по учету редких хищников с увеличением площади обследуемой территории», – сказал эксперт.

Напомним, равнина является крупнейшим сельскохозяйственным районом не только Приамурья, но и всего российского Дальнего Востока. Соответственно, большая часть ее территории превращена в сельхозугодья – пашни, сенокосы, пастбища. Здесь же проживает большая часть населения области, ведь тут десятки населенных пунктов, тысячи километров дорог и линий электропередач. Крошечные участки дикой природы сохранились здесь лишь в виде небольших рощ, небольших рек и участков болот среди без конечных полей. И не будем забывать про угрозу пожаров, которые происходят осенью и весной. Удивительно, что здесь нашлось место краснокнижным птицам!

Редакция благодарит орнитологов за предоставленные материалы.

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