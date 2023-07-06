В Амурской области аист принес в гнездо необычную добычу

В гнезде находятся три подросших птенца. Фото: принтскрин видео.

В Амурской области на камеру попал необычный случай из гнезда аистов. Кто-то из крылатых родителей решил покормить свое чадо не рыбкой или лягушкой, а другой птицей поменьше. Антон Сасин – эксперт, который наблюдает за этими пернатыми, отметил, что впервые увидел подобное на своей практике, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

В гнезде находятся три подросших птенца. Как раз начинается сезон их первых полетов, но для этого стоит набраться сил. По непонятным причинам глава птичьего семейства решил поэкспериментировать с рационом питания своих деток.

«Первый раз такое вижу. Что за птица, так и не понял. То ли молодая утка, то ли кулик. За деликатес развернулась нешуточная борьба», – рассказал Антон Сасин.

Вот только попировать у птенцов так и не получилось. Один из них быстро понял, что ему ни к чему тратить силы ради сомнительного результата, а два брата решили бороться до конца. Однако принципиальность и неуступчивость оставила всех голодными. Добыча благополучно выпала из гнезда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Приамурье у аистов начали вылупляться птенцы

В одном из гнезд ведется круглосуточная видеотрансляция (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.