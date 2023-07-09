Спасатели Приамурья ищут пропавшую на реке Большая Пера 15-летнюю девушку

Иллюстрация из архива. Фото: Руслан НОВИКОВ

В Приамурье вторые сутки ищут пропавшую в реке Большая Пера пятнадцатилетнюю девочку. Несовершеннолетняя пошла на водоем в Свободненском районе, накануне, 8 июля, появилась ориентировка на поиски, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск» со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

К сожалению, спасатели предполоагают, что девушка утонула. Поиски продолжены.

Более того, на водоемах Приамурья произошло еще несколько происшествий. Накануне на реке Зея в Благовещенске мастросы-спасатели вытащили из воды девушку 2003 года рождения, состояние ее здоровья удовлетворительное. Мужчина 1985 года рождения в тот же день был найдем мертвым на искусственом водоеме у дамбы в селе Новомихайловка, сообщили в ГУ МЧС Амурской области.

Напомним, рейды в регионе из-за трагедий на воде усилены. Места купания проверяют полицейские, сотрудники МЧС и других ведомств. Введен режим повышенной готовности по распоряжению губернатора Василия Орлова.

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