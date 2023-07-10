Местность трудная, воды нет: третьи сутки в Приамурье горят заповедные земли

Пожар бушует в заповеднике Приамурья. Фото: Тимофей Мудрак, Норский заповедник

Засуха, поразившая северные районы Амурской области в начале этого лета, привела к возникновению нетипичных для региона летних пожаров. Как сообщил «Комсомольской правде-Благовещенск» директор Норского государственного природного заповедника Тимофей Мудрак, на территории подотчетных ему территорий уже третьи сутки действует крупный лесной пожар.

Он возник 7 июля в результате сухой грозы в труднодоступной местности между реками Сохатинка и Бурундушка у южной границы заповедника. Сотрудники организации и пожарные стараются не допустить распространение огня вглубь охраняемой территории.

Фото: Тимофей Мудрак, Норский заповедник

В первый день сотрудникам заповедника пришлось тушить возгорание без использования техники – быстро проехать к огню на массивных автомобилях было невозможно. Только в субботу утром к месту тушения смог прорваться вездеход, в воскресенье – еще один. Ситуация осложняется недостатком воды для тушения. По словам Тимофея Мудрака, сотрудникам приходится тратить много времени для доставку жидкостей от источников к месту тушения.

Фото: Тимофей Мудрак, Норский заповедник

Кроме того, на площади около 2 гектаров огонь «ушел» под землю – в торфяной слой. Это значит, что пожар возобновляется буквально там же, где спасатели его почти побороли.

Сейчас на тушении действует группировка из 34 человек – сотрудники заповедника, авиалесоохраны, лесные пожарные Норского и Завитинского лесхозов и сотрудники пожарных частей из сел Варваровка и Екатеринославка, при поддержке двух вездеходов и нескольких лодок. Тушение продолжается в течение всего светового дня. Основную угрозу сейчас создает возможное изменение направления ветра, из-за чего пожар может «развернуться» и уйти на участки заповедника, ранее не затронутые огнем.

Фото: Тимофей Мудрак, Норский заповедник

Сложная обстановка наблюдается во всем Селемджинском районе, где находится заповедник – здесь действует несколько крупных пожаров. В ближайшую неделю осадков здесь не ожидается. По информации Тимофея Мудрака, в районе может быть введен режим чрезвычайной ситуации.

Фото: Тимофей Мудрак, Норский заповедник

Норский заповедник – крупнейший в Амурской области, его площадь составляет 211 тысяч гектаров, создан в 1998 году. Расположен в Селемджинском районе Амурской области, между реками Нора и Селемджа. Это первый и единственный в России маревый заповедник, охраняющий мари – болота, находящиеся на вечной мерзлоте. Здесь обитают японский журавль, черный и дальневосточный аист, рыбный филин. Символ заповедника – сибирская косуля, чья ежегодно мигрирующая популяционная группировка известная не только в области, но и во всем мире.

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