Новый мост через Зею накрыли первым слоем асфальта

Фото: правительство Амурской области

Как сообщило министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области, завершилась укладка первого слоя асфальтобетонного покрытия дорожной части нового моста через Зею. Работы велись с помощью двух асфальтоукладчиков, которые шли друг за другом с минимальным расстоянием. Это позволяет избежать появления так называемого «холодного стыка» и позволяет увеличить срок службы покрытия и повысить защиту моста от неблагоприятных погодных воздействий, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Всего на мосту будет уложено два слоя покрытия. Нижний будет толщиной 6 сантиметров, верхний – 5 см. Общая площадь покрытий составит 50 тысяч квадратных метров – по 25 тысяч на каждый слой.

Кроме того, ведется асфальтирование подъездных путей к мостовому сооружению на обоих берегах реки.

«В этом году мы завершаем большую стройку главного дорожно-транспортного объекта Приамурья и в сентябре запускаем движение на новом Зейском мосту. К этому времени планируется провести основные работы по реконструкции участка улицы Горького между улицами Первомайская до Лазо, до холодов подрядчик завершит остальные работы», – сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александр Зеленин.

Кроме того, по словам министра, региональные власти ведут работу с федеральными ведомствами по поиску средств на ремонт старого моста через Зею, эксплуатируемого с 1981 года.

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