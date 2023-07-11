Девочка в Приамурье отбилась от бешеной лисы, напавшей на ее собаку

Иллюстрация из архива. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

На девочку в Приамурье напала лиса. Агрессивный дикий зверь вел себя странно – он проник на территорию частного подворья в селе Грибское Благовещенского района и атаковал находящуюся здесь собаку. На помощь питомцу бросилась юная хозяйка, которая получила во время борьбы царапины. К счастью, ребенка быстро доставили в лечебное заведение, а зверя отогнали. Здоровью пострадавшей ничего не угрожает. Об этом сообщили в управлении ветеринарии Амурской области

Детали истории, к сожалению, в ведомстве не привели. Однако точно известно, что в лаборатории было подтверждено заражение лисы бешенством.

Сейчас в Грибском и в трехкилометровой зоне вокруг него установлен карантин. Теперь здесь нельзя будет находиться посторонним людям, ввозить и вывозить животных, восприимчивых к заболеванию, охотиться на зверей, которые могут заболеть. Запрещается работать с животными людям со ссадинами и царапинами на коже. Минимальный срок карантина – 60 дней. В самом селе ветеринарные врачи проводят обход с повторной вакцинацией животных, восприимчивых к бешенству.

Как сообщил начальник управления ветеринарии Виктор Самохвалов, в Амурской области случаи бешенства чаще всего регистрируются у диких хищников — лисиц и волков. Они и заносят заболевание в населенные пункты. У больных бешенством животных пропадает страх перед человеком – это один из признаков заболевания. В такой ситуации особенно важно, чтобы все домашние животные в селах были вакцинированы от бешенства. Процедура для владельцев бесплатная.

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