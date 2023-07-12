«Короткий метр» покажут в Благовещенске

Иллюстрация из архива. Фото: Антон ФОКИН

Семь короткометражных фильмов смогут увидеть благовещенцы вечером 21 июля, четыре из которых являются премьерными. Также запланирован показ последнего фильма с участием легендарного режиссера и актера Владимира Меньшова. Об этом сообщил Амурский областной дом народного творчества.

Итак, программа следующая: «Слезы капали в фо-бо», режиссера Сергея Филатова, «Облако Грига» Гелены Пироговой, «Обычная свадьба» Ирины Ходюш, «Дорога в облака» Ивана Соснина, «Экстрасенс», Юли Филимоновой, «Наташина мечта» Дарьи Гароники и «Как с Максимом х(пип)ня случилась» Виталия Дудника.

Героями историй выступили молодая актриса Соня с познаниями в тюремной лексике, группа бандитов, отправляющаяся к экстрасенсу, творец удивительной видеовселенной Гриша, стоящий перед выбором – творчество или деньги? А также незадачливый жених Иван с электронным браслетом и большим желанием отпраздновать собственную свадьбу в другом городе. Коля, готовый исполнить последнюю волю отца наперекор родственникам, воспитанница детского дома Наташа и начинающий режиссер Максим – сам себе источник цензуры в крайне необычном ее проявлении.

Показ фильмов состоится во внутреннем дворике АОДНТ на Горького, 129, начало показа – 20:00.

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