«Маленький, хороший»: редкого птенца спасли неравнодушные в Амурской области

Фото: принтскрин видео, предоставлено «КП»

Журавленка, одиноко бродящего возле села Отважное в Архаринском районе, заметили местные жители. Поняв, что взрослых птиц рядом нет, люди обратились в Управление по охране животного мира, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

«К месту отправился наш районный охотовед Денис Маслов, он в течение двух суток наблюдал за птенцом. И только когда убедился, что взрослые птицы действительно отсутствуют, изъял птенца, уведомив об этом Росприродназор», – рассказал заместитель начальника отдела охраны животного мира и ООПТ Управления по охране животного мира Амурской области Максим Бормотов.

Птенца передали на станцию реинтродукции редких видов птиц Хинганского заповедника. Благо, что он находится в этом же районе, так что далеко малыша везти не пришлось.

«Журавленку чуть больше месяца, его здоровье в полном порядке. Похоже, он немного поголодал перед тем, как его поймали, потому что ест очень хорошо», – рассказала «Комсомольской правде – Благовещенск» ведущий зооинженер станции реинтродукции Надежда Кузнецова.

Сейчас птенца вывезли на летний стационар станции на озере Клешинское, где его внедрят в группу живущих здесь журавлей. До следующей весны журавленок будет жить на станции, потом его выпустят в дикую природу.

«Хотелось бы еще раз напомнить людям – самостоятельно изымать птенцов диких птиц, тем более, краснокнижных, из природы нельзя! Даже если вам кажется, что птенец брошен. На самом деле, в большинстве случаев его родители находятся где-то рядом. Сомневаетесь – позвоните специалистам, они приедут и посмотрят. Самостоятельное изъятие без разрешения уполномоченных органов запрещено законом и может стать причиной возбуждения административного дела в отношении «спасителя», – подчеркнул Максим Бормотов.

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