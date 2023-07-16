Машина в кювете, кругом кровь: в Приамурье произошла страшная авария

Кадры с места аварии. Фото: принтскрин видео.

В Амурской области на белогорской трассе произошло страшное ДТП. Водители проезжающих мимо автомобилей увидели машину, вылетевшую в кювет, а на асфальте лежали люди в крови. На месте сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются обстоятельства и причины ДТП, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

На данный момент неизвестно, что послужило причиной аварии, и в каком состоянии был водитель. Предположительно, машина могла вылететь на встречку. Водителя и двух пассажиров доставили в больницу с травмами разной степени тяжести.

Людям потребовалась помощь медиков. Фото: принтскрин видео.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, про серьезную аварию в Белогорском муниципальном округе Амурской области. Известно, что столкновение случилось на трассе «Подъезд к Благовещенску». Там, на 34 километре столкнулись два авто марки Toyota Wish и Toyota Noah. Автомобили получили серьезные кузовные и механические повреждения. Удар был такой силы, что один человек погиб прямо на месте аварии, еще четверых с различной степенью тяжести травмами доставили в больницу.

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