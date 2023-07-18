Россиянам придется мириться с запретами. Фото: Александр КОЦ

Как сообщило китайское издание «Цзиньжи Хэйхэ» («Хэйхэ сегодня»), с 16 июля отменен временный запрет на лов рыбы, который на реке Амур вводится ежегодно с начала июня до середины июля. Это было обусловлено российско-китайским соглашением о сохранении биоресурсов пограничной реки.

Как уточнили в ведомствах КНР, рыбаки городского округа Хэйхэ уже спустили на воду лодки и с сетями отправились к водоему. Подчеркивается, что китайские рыболовы строго соблюдают установленные правила – не перекрывают снастями русло реки, не используют отравляющие вещества и не глушат рыбу электрическим током. Отделение пограничной полиции острова Дахэйхэ усилило контроль за соблюдением правил и ведет просветительскую работу с населением.

О том, как обстоят дела с рыбалкой на российском берегу Амура, «Комсомольской правде – Благовещенск» рассказал начальник отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны Амурского территориального управления Росрыболовста Дмитрий Макаров.

По словам специалиста, российская сторона тоже отменила временный запрет на лов. Но для жителей нашей на Амуре возможна только любительская рыбалка. Применение сетей запрещено, в соответствии с действующими в Амурской области правилами рыболовства. Ловить рыбу можно другими снастями – удочками, спиннингами, закидушками, переметами. Главное, чтобы в сумме «на человека» было не больше 10 крючков.

Почти во всей области Амур отгорожен от россиян линией инженерно-технических сооружений государственной границы. Поэтому желающим порыбачить на реке нужно озаботиться получением разрешения на посещение погранзоны и пропуска за линию ИТС в пограничном управлении. Без сопроводительных документов можно поудить рыбу только с открытых для посещения набережных Амура в Благовещенске и Константиновке. Доступна рыбалка и жителям приграничных сел, которым выдается постоянный пропуск к реке.

А вот порыбачить на Амуре с лодки вряд ли удастся – для этого нужно получить у пограничников отдельное разрешение. По словам опытных рыбаков, получают его только единицы желающих.

Как сообщил Дмитрий Макаров, в следующий раз лов на Амуре будет запрещен с 1 по 20 октября – в период хода на нерест осенней кеты.

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