Лагерь в Приамурье пытался оспорить наказание за массовые отравления детей, не устранив проблемы

Иллюстрация из архива.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
19 июля Бурейский районный суд отказал лагерю «Белые горы» в ходатайстве о досрочном прекращении наказания. Ранее из-за отравлений 115 человек, включая детей, работу учреждения приостановили на 60 дней. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Амурской области.
В ходе судебного разбирательства представитель лагеря утверждал, что нарушения, устранены – речь, вероятно, о проблемах в пищеблоке. Однако Роспотребнадзор в своем заключении указал, что устранены далеко не все нарушения и оснований для досрочного прекращения наказания нет.
В лагере «Белые горы» 29 июня произошло массовое отравление детей – 115 человек заразились норовирусом, среди них было 110 детей. Роспотребнадзор обнаружил в лагере большое количество нарушение санитарных правил: неправильно хранилась молочная продукция, некоторые термометры были неисправны.
3 июля Бурейский районный суд признал учреждение виновным в совершении нарушения по части первой статьи 8.36 КоАП РФ и назначил наказание в виде административного приостановлении деятельности сроком на два месяца. Василий Орлов, губернатор Приамурья, сообщил, что причастные будут наказаны. Расследование уголовного дела продолжается.
ПО ТЕМЕ:
Пытались скрыть: в детском лагере в Амурской области объяснили массовое отравление солнечным ударом
Появились подробности отравления 70 детей в лагере в Приамурье, пострадавших доставят домой (подробнее)
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).
При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.