Лагерь в Приамурье пытался оспорить наказание за массовые отравления детей, не устранив проблемы

Иллюстрация из архива. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

19 июля Бурейский районный суд отказал лагерю «Белые горы» в ходатайстве о досрочном прекращении наказания. Ранее из-за отравлений 115 человек, включая детей, работу учреждения приостановили на 60 дней. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Амурской области.

В ходе судебного разбирательства представитель лагеря утверждал, что нарушения, устранены – речь, вероятно, о проблемах в пищеблоке. Однако Роспотребнадзор в своем заключении указал, что устранены далеко не все нарушения и оснований для досрочного прекращения наказания нет.

В лагере «Белые горы» 29 июня произошло массовое отравление детей – 115 человек заразились норовирусом, среди них было 110 детей. Роспотребнадзор обнаружил в лагере большое количество нарушение санитарных правил: неправильно хранилась молочная продукция, некоторые термометры были неисправны.

3 июля Бурейский районный суд признал учреждение виновным в совершении нарушения по части первой статьи 8.36 КоАП РФ и назначил наказание в виде административного приостановлении деятельности сроком на два месяца. Василий Орлов, губернатор Приамурья, сообщил, что причастные будут наказаны. Расследование уголовного дела продолжается.

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