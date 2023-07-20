«Я Ульяна. Мне 11 лет, и я утонула»: в Благовещенске появились устрашающие плакаты

Фото: администрация Благовещенска

Вчера на берегу Зеи в Благовещенске появились неоднозначные плакаты. «Привет. Я Ульяна. Мне 11 лет. И я утонула. Прости меня, мама», – написано на одном из них. На втором о своей трагедии сожалеет 37-летний Николай, а на третьей спасатели достают из воды тело погибшего, про которого надпись сообщает, что он был перворазрядником по плаванию. Устанавливали макеты сотрудники регионального управления МЧС России.

ЧЕРЕДА СМЕРТЕЙ

Как рассказали в администрации столицы Приамурья, эти плакаты установлены возле самых опасных участков берега Зеи, где чаще всего гибнут люди. Так, в районе переулка Связной только этим летом утонуло два человека. Еще один опасный участок – территория в районе Амурской, 1.

Фото: администрация Благовещенска

Ранее городские власти отметили опасные участки буйками, а подход к воде в районе Связного вовсе огородили сеткой-рабицей. Регулярно здесь проводятся рейды с полицией и ПДН. Однако это не останавливает любителей искупаться в жаркий летний день в ледяной зейской воде. В итоге, за последние 5 лет в городе утонуло 27 человек, еще 40 удалось спасти. Это и побудило администрацию пойти на меры с размещением плакатов достаточно жесткого содержания.

ОФИЦИАЛЬНО

В городе находятся 8 пляжей, оборудованных спасательными вышками и урнами. На них можно проводить время и загорать. Но купаться на них запрещено из-за высокой скорости течения и плохого качества воды.

Сейчас в городе увеличено время работы спасательных постов. На набережной Зеи установили 21 камеру видеонаблюдения, информация с которых передается в полицию и матросам-спасателям.

Судя по реакции в соцсетях, своей цели – привлечь внимание горожан к проблеме, администрация города добилась.

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