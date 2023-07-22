Человек, живущий птицами: биолог-охотовед из Приамурья рассказал о своих любимых пернатых

Денис создал первый в Приамурье реабилитационный центр для хищных птиц. Фото: из личного архива Дениса Иванова.

Многие ли люди, увидев в небе силуэт парящей хищной птицы, сможет сказать, что это за птица, чем она питается и сколько у нее птенцов? Большинство скажет «какой-то коршун». Биолог-охотовед и орнитолог Денис Иванов знает об амурских пернатых хищниках если не все, то очень многое, потому что занимается их сохранением почти всю жизнь.

На вопросы о том, какие хищные птицы водятся в Приамурье, что им угрожает и о том, как им можно помочь, Денис Иванов ответил «Комсомольской правде – Благовещенск»

Что вызвало твой интерес к хищным птицам и когда ты ими занялся?

Пернатые хищники заинтересовали меня в раннем детстве. Еще до школы поехал с родителями в деревню в первый раз. И там увидел, как сокол-чеглок охотится за ласточками. И все – влюбился. И с этого времени начал собирать о хищных птицах всю доступную информацию: как только научился читать, облазил все доступные библиотеки, нашел все, какие смог книги. Смотрел в «Мире животных» Николая Дроздова – там иногда показывали сюжеты про хищных птиц и охоту с ними.

А потом узнал про то, что в Благовещенске открылся факультет охотоведения, поступил и окончил его, потом аспирантуру, тоже по теме хищных птиц и с тех пор непрерывно ими занимаюсь.

Птиц мужчине приносят друзья и знакомые. Фото: из личного архива Дениса Иванова.

Ты создал первый в Приамурье реабилитационный центр для хищных птиц. Как идея появилась?

Приносить птиц мне начали еще с детства – друзья и знакомые. В основном, птенцов кобчиков и ястребов-перепелятников. У перепелятников гнездо маленькое, а птенцов в них много, и подросшие птенцы часто вываливаются. Их находят и приносят мне.

И так получилось, что я каждый год от одной до трех птиц выращивал, учил летать и охотиться и выпускал. У меня был ястреб, которого я выпустил, он жил в городе и после каждой успешной охоты прилетал в «родной двор» и ел добычу или на растущей в дворе груше, или на крыше дома. Потом подрос, почувствовал себя самостоятельным и прилетать перестал.

В некотором роде, я сформировал городскую популяцию перепелятников в Благовещенске. Выпущенная мной самка гнездилась в сосновой роще возле главного корпуса ДальГАУ, еще одна «моя» птица обитает на кладбище на Заводской.

Когда дома и двора стало не хватать для всех птиц, пришла идея создать реабилитационный центр и питомник за городом. В процессе поиска подходящего участка узнал про программу «дальневосточного гектара», взял участок и начал строительство вольеров под питомник и реабилитационный центр.

В перспективе я планирую развивать на базе центра программы по экологическому просвещению и, возможно, туризм.

Есть ли среди пациентов центра редкие виды и как решаются вопросы с контролирующими структурами?

Первым пациентом центра стал как раз краснокнижный вид – беркут. Его нашли истощенным местные жители в Селемджинском районе, возле поселка Стойба. Мы немедленно сообщили о находке в Росприроднадзор, чтобы получить разрешение на изъятие птицы из природы. А пока ждали решения контролирующего органа, организовали подкормку птицы мелкими кусочками мяса, чтобы она не погибла от мороза – дело было поздней осенью. Привезенная в Благовещенск птица весила меньше 3 килограмм, хотя сейчас, после восстановления, вес молодой самки превышает 5 килограмм. То есть она была крайне истощенной, практически, в критическом состоянии. К счастью, никаких ранений или повреждений у нее не обнаружилось, но восстанавливалась она довольно долго и сложно. Птице вводили глюкозу, проводили антигрибковую терапию, откармливали понемногу. Сейчас у нее все хорошо, живет у меня в центре.

Среди пернатых пациентов были и редкие виды. Фото: из личного архива Дениса Иванова.

Второй редкий пациент попал ко мне осенью прошлого года. Позвонили знакомые охотники, сообщили, что увидели незнакомую птицу, которая не может летать. По фотографиям опознал сокола-сапсана, тоже занесенного в Красную книгу России. В течение суток птицу доставили в Благовещенск и рентген показал, что у нее локтевая кость в крыле перебита. Птица была истощена, и рана была уже явно больше суток или даже двое. Крыло смогли спасти, оно, хоть и со смещением, срослось.

Вернуться в дикую природу эти птицы уже не смогут – они утратили навыки и возможность самостоятельной охоты. Поэтому я получил разрешение от Росприроднадзора на пожизненное содержание птиц в своем центре.

А сколько птиц у тебя сейчас?

Помимо беркута, сапсана и двух гибридов, у меня живет еще четыре ястреба-тетеревятника. Планирую приобрести еще самку сапсана, в пару к реабилитированному самцу и пару соколов-балобанов. Птенцов будем выпускать в природу, если контролирующие органы решат, что это нужно, частично – реализовывать охотникам-соколятникам.

Какая птица для тебя самая дорогая?

Все хищные птицы мне дороги. Но, пожалуй, любимая - Багира, гибрид балобана и кречета, которую я купил в питомнике в 2013 году. Я с ней очень давно и плотно работаю, поэтому она мне очень дорога.

Денис получил разрешение от Росприроднадзора на пожизненное содержание птиц в своем центре. Фото: из личного архива Дениса Иванова.

К слову, а сколько птица может стоить в денежном выражении?

Сейчас ценятся виды, которые используются в соколиной охоте в арабских странах, где она очень популярна. Это краснокнижные, особо ценные виды птиц – сокола кречет, балобан и сапсан, их изъятие из природы запрещено. Приобрести их можно только в специальных питомниках.

Цена птицы зависит от вида и моды в определенный сезон. Как правило, дороже стоят птицы со светлым окрасом. Кречета сейчас запрещено вывозить за границу, поэтому их разведением никто не занимается. Для российских соколятников цена за самца балобана начинаются от 500 долларов и выше. Стоимость птицы может достигать и пяти, и десяти тысяч долларов и даже выше. Цена может расти в зависимости от окраса и рабочих качеств птицы.

Какие главные угрозы хищным птицам есть?

Главная угроза для хищных птиц – сформированный еще в советское время у охотников и обычных людей стереотип, что хищные птицы – это враги охотничьего хозяйства, массово пожирающие охотничьи виды птиц, водоплавающих и фазанов. Хотя биологами давно доказано, что главная пища почти всех хищных птиц, за исключением самых крупных – это мышевидные грызуны. Поэтому многие охотники при удобном случае отстреливают хищников. Сломать этот стереотип – очень важная задача.

Серьезный ущерб наносит сельское хозяйство. Сельхозпроизводители борются с грызунами и насекомыми и это приводит к недостатку корма у хищных птиц. К примеру, раньше в районе моего реабилитационного центра гнездилось 5 пар амурского кобчика, сейчас в лучшем случае, увидишь 1-2 пары. Кобчик – насекомоядная птица и птенцов она кормит насекомыми. Вероятно, борьба растениеводов с насекомыми привела к недостатку кормовой базы.

Кормовую базу подрывают и пожары, вынуждая птиц бросать гнезда и насиженную кладку. Отмечены случаи гибели птиц при столкновении с проводами линий электропередач и в результате поражения током.

Что делать человеку, если он нашел птенца или раненную птицу?

Убедиться, что она действительно нуждается в помощи. Очень часто несут птенцов – слетков. У хищников есть особенность – птенцы вылетают из гнезда раньше, чем учатся хорошо летать. Чтоб не толкаться в гнезде. Они сидят в окрестностях гнезда, а родители по очереди кормят их. Бывают случаи, когда нам привозят слетка, мы понимаем, что с ним вообще все нормально, тогда мы уточняем у нашедших место и возвращаем птицу туда, где ее подобрали. Разумеется, предварительно осматриваем, есть ли рядом «родное» гнездо, другие птенцы и родители, которые будут его кормить. Но это просто лишняя работа.

Мужчина рассказал, что делать при обнаружении раненной птицы. Фото: из личного архива Дениса Иванова.

Если же вы видите, что птица явно обессиленная, вялая или раненая, то, первым делом оповестите специальные службы – областное управление по охране животного мира и Росприроднадзор. Если будет возможность, они пришлют специалистов, которые знают, что делать с птицей. Либо оперативно выдадут вам разрешение на изъятие птицы и передачу ее специалистам, например, в мой центр.

Хочу подчеркнуть – изъятие диких птиц из природы, особенно, краснокнижных, или передача их кому-то, требует наличия разрешения. Если вид в Красной книге России, то его выдает Росприроднадзор, в остальных случаях – управление по охране животного мира области. Получить его крайне просто, даже просто позвонив по телефону и объяснив ситуацию. Но без этого разрешения человека могут привлечь к административной и даже уголовной ответственности. Это совершенно нормально – такие разрешения получают даже ученые, работающие с птицами, сотрудники заповедников и других природоохранных органов.

Кто тебе помогает?

Главную поддержку и помощь я получают от семьи. Моя старшая дочь учится на ветеринара. Она очень помогла мне с реабилитацией беркута и сапсана - ставила уколы, меняла повязки. Помогает она и с другими птицами в питомнике. Помогает Василий Терешкин, который имеет большой опыт работы с хищными птицами. В тесном контакте нахожусь со Светланой Садовничей, она ветеринар и тоже занимается выхаживанием птиц. И постоянно взаимодействую с охотуправлением и Росприроднадзором.

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