«Все, что нужно, в одном месте»: школьная ярмарка откроется в Благовещенске 29 июля

а ярмарке можно будет приобрести школьные принадлежности. Фото: Администрация Благовещенска.

Чуть больше месяца осталось до окончания каникул, и родители школьников начинают готовиться к новому учебному году. В Благовещенске в поиске нужных для учебы принадлежностей традиционно помогает «Школьная ярмарка». В этом году она откроется 29 июля, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск» со ссылкой на администрацию города.

Расположатся палатки и прилавки с нужными школьникам вещами возле торговых центров «Хуафу» и «Каньон» в районе автовокзала, что удобно для жителей области, приезжающих в Благовещенск за покупками.

На ярмарке можно будет приобрести школьные принадлежности, канцелярские товары, школьную и спортивную форму, учебники и справочную литературу, сумки и портфели и все остальное, что нужно школьникам для успешной учебы.

Работать ярмарка будет до последнего дня каникул - 31 августа. Но опытные родители школьников советуют не затягивать поход за покупками, чтобы увидеть наибольший ассортимент товаров.

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