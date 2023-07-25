Горбатая контрабанда: в Приамурье нашли верблюдов без документов

Фото: Управление ветеринарии Амурской области.

В Управлении ветеринарии Амурской области рассказали о необычной горбатой контрабанде, найденной в регионе. Оказалось, что один из жителей Михайловского района завез себе верблюдов без документов. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Трех верблюдов мужчина купил и привез из Забайкальского края. Специалисты амурского управления ветеринарии признались, что данный факт привел их в замешательство. В конце концов, не каждый день приходится работать с такими экзотическими животными.

В итоге сотрудники отправили верблюдов на длительный карантин из-за того, что у них нет ни одной ветеринарной справки.

«В течение ближайшего месяца верблюдам предстоит пройти исследования на опасные заболевания, в том числе на бруцеллез, туберкулез, сап и паразитов, а также поставить необходимые прививки», – рассказали специалисты.

Напомним, ранее «Комсомольская правды – Благовещенск» писала о том, что ручную обезьянку участника СВО продают в Приамурье.

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