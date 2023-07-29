Парни повредили скульптурную композицию. Фото: принтскрин видео.

Скульптура «Невозмутимый кот», установленная на набережной Благовещенска, лишилась части композиции – бронзовую сороку отломали и унесли с собой двое молодых людей. Вандалы почему-то решили, что им она нужнее. Усадив «птицу» на плечо, словно попугая, юноши невозмутимой походкой удались, однако не учли, что все действия попали на камеру видеонаблюдения. Установить личности дебоширов полицейским удалось довольно быстро.

Как оказалось, сам акт вандализма случился еще 18 июля, но заявление в полицию поступило 26. Видимо, порчу городского имущества заметили не сразу. При просмотре одной из камер уличного наблюдения выяснилось, что юноши в компании двух девушек находилась на набережной, а точнее на той самой лавочке. Культурным отдых молодежи не назовешь – выпивали. шумели. Когда спутницы отошли, парни решили во чтобы то ни стало добыть сороку. Вопрос «зачем» – остается открытым. Позже вся четверка ушла.

Оперативники уголовного розыска Амурской области выяснили, что один из героев неприятной истории живет в Благовещенске. Парня 2022 года рождения уже доставили в отдел полиции и опросили. Молодой человек уверяет, что всему виной алкоголь. Личность его подельника тоже установили, но он успел уехать из города. Сейчас решается вопрос о его возвращении в областной центр.

Пьяные посиделки и попытки бравады перед девушками для парней могут закончиться весьма печально. По сообщению пресс-службы УМВД России по Амурской области, заведено уголовное дело по ч.2 ст. 214 УК РФ «Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах». Санкции статьи предусматривают до трех лет принудительных работ или в худшем случае – лишение свободы на этот же срок.

Полиция отмечает, что активную помощь в установлении к порче имущества оказала администрация города. Сороку уже вернули мэрии, в ближайшее время скульптура вернется на законное место.

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