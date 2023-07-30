Детям-сиротам из Приамурья минсоцзащита поможет сделать ремонт в квартирах

Отремонтировать жилье при помощи государства амурчане могут один раз. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Амурской области детям-сиротам помогут сделать ремонт в квартирах. Представители минсоцзащиты заявили, что до конца 2023 года в порядок приведут восемь квартир. На эти цели из областного бюджета выделили 1,6 миллиона рублей, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск» со ссылкой на правительство Амурской области.

Отремонтировать жилье при помощи государства амурчане могут один раз. Провести работы можно только в одном доме или квартире. При наличии в собственности нескольких жилых помещений – на выбор. При этом жилое помещение должно быть в собственности исключительно у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ремонт сделали уже по одной квартире в Благовещенске и в Зее. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, правительство выделило больше 756 миллионов рублей на обеспечение детей-сирот жильем по трем направлениям: выделение квартир из специального фонда, приобретение квартир в еще строящихся домах и передача жилищных сертификатов. Планируется, что в 2023 году квартиры получат 126 амурчан. Пока что договоры по спецнайму заключило 26 человек.

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