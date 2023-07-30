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Общество30 июля 2023 7:47

Детям-сиротам из Приамурья минсоцзащита поможет сделать ремонт в квартирах

На такую поддержку из областного бюджета выделено 1,6 миллиона рублей
Екатерина МАКСИМОВА
Отремонтировать жилье при помощи государства амурчане могут один раз.

Отремонтировать жилье при помощи государства амурчане могут один раз.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Амурской области детям-сиротам помогут сделать ремонт в квартирах. Представители минсоцзащиты заявили, что до конца 2023 года в порядок приведут восемь квартир. На эти цели из областного бюджета выделили 1,6 миллиона рублей, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск» со ссылкой на правительство Амурской области.

Отремонтировать жилье при помощи государства амурчане могут один раз. Провести работы можно только в одном доме или квартире. При наличии в собственности нескольких жилых помещений – на выбор. При этом жилое помещение должно быть в собственности исключительно у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ремонт сделали уже по одной квартире в Благовещенске и в Зее. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, правительство выделило больше 756 миллионов рублей на обеспечение детей-сирот жильем по трем направлениям: выделение квартир из специального фонда, приобретение квартир в еще строящихся домах и передача жилищных сертификатов. Планируется, что в 2023 году квартиры получат 126 амурчан. Пока что договоры по спецнайму заключило 26 человек.

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