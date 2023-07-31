На свободу с нечистой совестью: В Амурской области заключенный решил сократить себе срок

В местах лишения свободы преступник сидел за кражи. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В благовещенском СИЗО №1 30 июля 2023 года случился побег в стиле американских комедийных боевиков. Осужденного за кражи 22-летнего уроженца Свободного отправили убираться в комнату для свиданий следственного изолятора, при этом на короткое время оставив его без присмотра сотрудников. Протирая влажной тряпкой столы и мебель, он заметил незапертое на замок окно для передач. Вероятно, тяга к свободе превысила здравый смысл, потому что преступник немедленно ужом скользнул в него и покинул следственный изолятор.

Правда, воздухом свободы он дышал недолго. Поднятые по тревоге сотрудники УФСИН по Амурской области и областного УМВД через несколько часов задержали беглеца в районе пересечения улиц Кузнечной и Октябрьской областного центра.

Короткая прогулка на волю может дорого обойтись парню. За побег из мест лишения свободы уголовный кодекс предусматривает до четырех лет. Дополнительно к уже имеющемуся сроку. Кстати, он у свободолюбивого зэка был не столь и велик – два года и четыре месяца, из которых больше полугода он уже отбыл и в скором времени мог рассчитывать на условно-досрочное освобождение. Теперь смягчение меры наказания ему точно не светит.

Пресс-служба УФСИН по Амурской области сообщила редакции «КП-Благовещенск», что в СИЗО № 1, откуда сбежал заключенный, сейчас проводится служебная проверка, которая должна установить все обстоятельства произошедшего побега. Ее материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

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