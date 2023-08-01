Поваленные деревья и опоры ЛЭП: стихия нанесла удар по амурскому селу

Многие деревья в селе пострадали от ветра. Фото: telegram-канал @PivenMP.

На село Угловое, которое находится в Мазановском районе Амурской области, вечером 31 июля обрушился сильный дождь с грозой и ураганным ветром, сообщил в своем телеграмм-канале глава района Михаил Пивень.

Поваленные деревья перекрыли дороги. Фото: telegram-канал @PivenMP.

Сильный ветер повалил растущие в селе деревья, включая сосны в сквере, посвященном памяти сельчан, погибших во время Великой Отечественной войны. Также стихия обрушила опоры линий электропередач и вышку сотовой связи, дорога на находящееся по соседству село Ульма оказалась перекрыта.

Ветер повалил и опоры ЛЭП. Фото: telegram-канал @PivenMP.

К счастью, жертв и пострадавших среди жителей нет.

Жертв и пострадавших нет. Фото: telegram-канал @PivenMP.

Ранним утром 1 августа в населенный пункт направились восстановительные бригады, которые разбирали завалы из деревьев и восстанавливали линии электропередач. Сюда же отправился замглавы района для координации работ по ликвидации последствий урагана.

Восстановительные бригады отправились в село утром 1 августа. Фото: telegram-канал @PivenMP.

Это не первый удар разбушевавшейся стихии по Угловому. В конце июля 2019 года село было почти полностью затоплено в результате паводка, которой пришел по реке Селемджа. Тогда вода разрушила и серьезно повредила здесь до десятка домов, а незначительные повреждения получили почти все строения.

Пострадали и сельские постройки. Фото: telegram-канал @PivenMP.

После этого село правительство области отнесло село к зоне затопления, здесь запретили строить новые дома, а большую часть его жителей переселили в другие населенные пункты области.

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