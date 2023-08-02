«Вздрагивала и не подпускала к себе»: в Амурской области 9-летняя девочка умерла при странных обстоятельствах

Проводится экспертиза и устанавливается причина гибели ребенка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Амурской области во время отдыха в детском лагере «Строитель» умерла 9-летняя девочка. Ее отвезли в больницу, где она скончалась. Пока что причина смерти ребенка неизвестна, на месте работают следователи. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Девочка отдыхала в детском лагере в Благовещенском районе, когда все произошло. Вожатые отмечают, что в какой-то момент ей стало плохо, она не давала к себе прикоснуться и периодически вздрагивала из-за чего-то. Было решено отвезти школьницу в больницу. В медучреждении она скончалась.

Корреспонденту «Комсомолки» рассказали в областном следственном комитете, что проводится экспертиза и устанавливается причина гибели ребенка. Пока что есть несколько версий смерти: отравление неизвестным веществом или инфекционное заболевание нервной системы. Точную причину установят следователи при выяснении обстоятельств произошедшего.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Благовещенск» писала о том, что в другом лагере в Амурской области отравилось около 86 детей от 8 до 16 лет. Всего в лагере было 275 ребят, в больницу с тяжелой формой норовируса отправили 10 из них. Источником заболевания оказались трое сотрудников, которые несмотря на свое состояние продолжали готовить для детей. Кроме того, были обнаружены нарушения и в пищеблоке: антисанитария и плохое хранение продуктов.

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