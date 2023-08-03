Не справился с течением: на реке Бурея в Примаурье произошла трагедия

Юноша купался вместе с друзьями. Фото: Влад Комяков

В Бурейском районе в Приамурье произошла трагедия – во время купания в реке Бурея погиб подросток. Прокуратура муниципалитета организовала проверку, рассказали в пресс-службе областного ведомства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Трагедия случилась вечером 1 августа. Подросток 17-ти лет вместе с друзьями купался на реке в селе Николаевка. Судя по всему, юноше не хватило сил справиться с быстрым течением, в итоге он ушел под воду.

Свидетели сообщили о случившемся в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Амурской области. Спасатели немедленно приступили к поиску, но спасти подростка не удалось. 2 августа в реке было обнаружено его тело.

К месту ЧП выезжал прокурор Бурейского района Юрий Непрынцев. Ведомство выясняет все обстоятельства произошедшего и проконтролирует ход и результаты процессуальной проверки.

Напомним, что из-за частых трагедий на воде на берегу реки Зея в Благовещенске установили неоднозначные плакаты с крайне пугающими надписями, например, «Привет. Я Ульяна. Мне 11 лет. И я утонула. Прости меня, мама».

Плакаты появились возле самых опасных участков водоема.

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