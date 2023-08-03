Федеральных краснокнижников в Приамурье стало меньше

Одуванчик линейнолистный. Фото: Галина Дарман

В конце июля 2023 года Минюст России утвердил новый список растений, которые занесены в Красную книгу Российской Федерации, взамен действовавшего с 2005 года. Растений, находящихся под угрозой исчезновения, в стране стало больше на 65 видов – теперь их 741, а было 676. Изменилось ли количество видов «федеральных» краснокнижников, растущих в Приамурье, что угрожает охраняемым растениям и какие меры предпринимаются, чтобы их сохранить, «Комсомольской правде – Благовещенск» рассказала Галина Дарман, научный сотрудник лаборатории ботаники Амурского филиала Ботанического сада-института ДВО РАН, член Русского ботанического общества:

– Федеральных охраняемых видов, которые растут в Амурской области, в новом списке стало на 2 меньше. Раньше их было 30, осталось 28. Из российской Красной книги вывели лиану диоскорею ниппонскую, липарис или глянцелистник Кумокири и трапеллу китайскую – водное растение. Но в региональной Красной книге они остались. Из этих видов в действительно угрожающем состоянии в области находится трапелла, которая у нас растет только на одном озере в Архаринском районе.

В 2020 году мы сами исключили из списка охраняемых растений, обитающих в Амурской области, бубенчик якутский. Выяснилось, что информация о его нахождении в регионе была ошибочной – московские специалисты неверно определили вид.

В то же время, в новый российский список видов, находящихся под угрозой исчезновения, были включены растущие в Приамурье венерин башмачок шансийский и одуванчик линейнолистный. Возможно, в отношении одуванчика это было сделано уже слишком поздно. Этот эндемичный для России вид растет только на скалах и галечниках реки Буреи в Хабаровском крае и Амурской области. В результате заполнения Бурейского водохранилища большая часть этих мест была затоплена. Самая большая популяция в Амурской области сохранилась ниже плотины на правом берегу Буреи. Здесь их оставалось около 200 экземпляров. В 2019 году произошел массовый сброс воды из водохранилища, в результате чего этот берег был сильно разрушен. Мы нашли там всего 3 растения. Вполне вероятно, что к сегодняшнему дню одуванчик в Амурской области исчез полностью.

Венерин башмачок шансийский. Фото: Татьяна Веклич.

– Статус краснокнижного вида обеспечивает реальную защиту растений?

– К сожалению, нет. Включение вида в список редких и охраняемых – это просто констатация факта, что он находится под угрозой. Но редкие растения продолжают собирать и уничтожать. Зачастую – просто потому что люди не знают, что какой-нибудь невзрачный цветок, дерево или куст является охраняемым.

А если растение ценится за декоративные, пищевые или лекарственные свойства, то люди собирают его, даже зная, что оно краснокнижное. Во-первых, контроль за сборщиками откровенно недостаточен, а во-вторых, сейчас штрафы и ущербы за уничтожение редких видов флоры очень невелики.

Штрафы и ущербы за уничтожение редких видов флоры очень невелики. Фото: Галина Дарман.

С сентября 2023 года в Уголовный кодекс будет введена статья 260.1, согласно которой наказание за уничтожение, сбор или скупку охраняемых растений составит до 9 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. Но, опять же, остается вопрос эффективности контроля за добытчиками.

– А сколько всего растений в Красной книге области?

– 210 видов цветковых растений, 3 вида голосемянных или хвойных, 14 видов папоротников, 3 вида плауновидных. И еще 36 видов грибов, которые растениями не являются, включая 10 видов лишайников.

В Красную книгу Приамурья занесены 210 видов цветковых растений. Фото: Галина Дарман.

– В регионе есть растения, которым создает угрозу массовый сбор?

– В прошлом году в области начали массово собирать сапожниковию растопыренную, ясенец мохнатоплодный и веретенник овальнолистный – они как-то применяются в китайской медицине. Причем используются полностью, вместе с корнями. Цену на них скупщики установили довольно высокую и безработное местное население повально бросилось копать лекарственные растения, на некоторых территориях полностью уничтожив их популяции.

Комиссия по ведению Красной книги Амурской области среагировала достаточно быстро и уже в ноябре 2022 года эти виды были внесены в региональный список охраняемых. Широкий общественный резонанс в этом случае поспособствовал тому, что и природоохранные, и правоохранительные органы всерьез взялись за их заготовителей и скупщиков.

Адлумия азиатская. Фото: Галина Дарман.

– Что делает Ботсад для сохранения краснокнижников?

– В Амурском филиале Ботанического сада-института много лет существует коллекция видов растений, занесенных в федеральную и региональную Красные книги, и растущих в нашей области и соседних регионах. К сожалению, в ботсаду трудится не очень много сотрудников, и мы не можем привлечь сезонных рабочих. Это не дает нам возможности выращивать достаточное количество краснокнижников для последующей пересадки их в природу. Но коллекция семян редких видов в Ботсаду регулярно пополняется, что позволяет сохранить генофонд охраняемых и исчезающих растений.

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