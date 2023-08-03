В селе в Приамурье ввели карантин после нападения бешенного барсука на ребенка

После случившегося подростка вакцинировали. Фото: Иван МАКЕЕВ

В селе Калинино в Приамурье ввели карантин по бешенству. Причиной стал барсук, пришедший на территорию населенного пункта из леса. Об этом рассказали в пресс-службе областного управления ветеринарии, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Явившийся в село дикий зверь зашел в частное подворье и укусил 13-летнего мальчика, который в это время был на улице. После этого специалисты отловили барсука и провели исследование. Результаты оказались неутешительны, у хищника обнаружили бешенство, ребенку же оказали медицинскую помощь и вакцинировали.

По словам начальника управления ветеринарии Амурской области Сергея Самохвалова, в Приамурье продолжают фиксироваться случаи бешенства в дикой природе. Подобный случай произошел в июне, когда жительницу Свободненского района покусала енотовидная собака, а в начале июля в селе Благовещенского района поймали больную лисицу. Прививки также сделали питомцам, которые есть у жителей села, и скоту.

«В связи со сложившейся ситуацией жителям области необходимо помнить о мерах предосторожности и сохранять бдительность. В случае укусов животными, даже незначительных, нужно обязательно обращаться за медицинской помощью и информировать о ЧП управление ветеринарии. Все домашние животные, особенно дворовые и бывающие за пределами городов, обязательно должны иметь прививки от бешенства. Несложная и бесплатная для владельцев процедура может спасти вам жизнь», – добавил Сергей Самохвалов.

Отметим, по данным регионального управления по охране животного мира, в области живет 3406 барсуков. Их основное место обитания – сельскохозяйственные районы на юге области.

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