Добровольцев в Приамурье зовут тушить пожары

Пожарные обеспечат волонтеров необходимым оборудованием и обмундированием из запасов части. Фото: Юрий ГАФАРОВ

В Амурской области в этом году появится добровольная противопожарная дружина. Ее созданием занимается АНО «ДПД «Амурский пожарный». Это первый подобный опыт для региона. О том, как стать добровольным пожарным и чем они будут заниматься, «Комсомольской правде – Благовещененск» рассказал руководитель организации и начальник ПЧ-41 Благовещенского района Сергей Педько.

Защиту от огня 16 сел Благовещенского района обеспечивают бойцы пожарной части № 41 и двух пожарных постов в селах Грибское и Михайловка. С возгораниями в населенных пунктах они успешно справляются имеющимися силами.

Но, кроме пожаров в селах, весной и осенью им ежегодно приходится бороться с десятками возгораний на природных территориях. Благовещенский район – один из самых густонаселенных в области, здесь находится много населенных пунктов, предприятий, дорог. Поэтому поджоги сухой травы здесь случаются с печальным постоянством, и фронты огня растягиваются на многие километры. На то, чтобы быстро потушить одновременно сразу несколько возгораний, сил двух десятков пожарных явно недостаточно.

Поэтому сейчас пожарные рассчитывают на помощь активных и легких на подъем студентов благовещенских вузов. По словам Сергея Педько, идеально было бы набрать 15 человек, чтобы был постоянный резерв на случай большого пожара или возникновения сразу нескольких возгораний.

Справляться с огненной стихией зовут юношей и девушек, достигших возраста 18 лет, их просят принести справку об отсутствии заболеваний, препятствующих этой работе и сертификат о прививке против клещевого энцефалита. Без этих документов в ряды ДПД желающих примут, но тушить пожар не пустят. Это же касается и тех, кто не достиг совершеннолетия. Они смогут заниматься противопожарной работой с населением – просвещением, информированием, агитацией, а также обнаружением возгораний.

Добровольцев перед тем, как выпускать на «кромку», обязательно обучат стратегии и тактике, работе с оборудованием, технике безопасности. Особое внимание уделят слаживанию действий тактических звеньев. Еще до начала пожароопасного периода волонтеров будут вывозить в поля и учить отрабатывать действия при ликвидации огня.

Пожарные обеспечат волонтеров необходимым оборудованием и обмундированием из запасов части – комплектами спецодежды, ранцевыми лесными огнетушителями и воздуходувками.

Добровольцам не нужно находиться в состоянии постоянной боевой готовности. В случае необходимости, пожарные проинформируют их посредством специального приложения, установленного на смартфоне. Из города их заберут – одна из девушек, уже согласившаяся помогать огнеборцам, имеет машину и готова работать водителем для доставки волонтеров. А по полям к местам возгораний пожарные будут перемещаться уже на Уазе, принадлежащем ПЧ-41.

Всех желающих бороться с огнем на природных территориях приглашают на первое организационное собрание ДПД «Амурский пожарный», которое состоится 17 августа 2023 года. Для уточнения вопросов можно позвонить Сергею Педько по телефону 89098135850. Информация размещена в телеграм-канале «Амурский пожарный».

По словам руководителя проекта, если действия добровольцев в Благовещенском районе окажутся успешными, опыт дружины распространится на другие муниципалитеты области. Ведь в быстром тушении ландшафтных пожаров заинтересованы и профессиональные огнеборцы, и власти, и сами жители.

В других регионах России противопожарное движение достаточно сильное – объединения добровольцев действуют в Приморье, центральной России, Забайкалье, Бурятии, в Карелии, ежегодно проводятся специальные обучающие лагеря для пожарных-добровольцев со всей страны.

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