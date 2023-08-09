Заповедная природа Приамурья стала ближе к людям

Выставку организовали три заповедника. Фото: Яна Подкорытова.

Окунуться в мир дикой и защищаемой природы Приамурья жители Благовещенска сейчас могут, не выезжая из города. В областном краеведческом музее открылась выставка «Заповедные дали. Рукой подать». Ее организовали три «главные» федеральные особо охраняемые природные территории области в честь своих юбилеев. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

В этом году 2 февраля свое 25-летие отметил самый молодой и большой заповедник области – «Норский», а 3 октября 60 лет исполнится с момента создания Хинганского и Зейского заповедников.

Зейскому заповеднику исполнилось 60 лет. Фото: Яна Подкорытова.

«Мы решили провести такую выставку, чтобы показать природные особенности и уникальность каждой федеральной особо охраняемой территории области. Ведь все они очень отличаются. У нас – болота-мари, косуля, рыбный филин, в Зейском – горные хребты, кабарга и медведи, в Хинганском – почти приморская тайга и «амурские прерии», тигры, журавли. Но есть и то, что их объединяет – люди, которые охраняют заповедники. И на выставке много предметов, показывающих работу ученых и инспекторов», – рассказала главный специалист по развитию туризма Норского заповедника Мария Силохина.

Свой юбилей отметил и Хинганский заповедник. Фото: Яна Подкорытова.

На выставке, кроме 105 фотографий, показывающих охраняемую природу, редкие растения и животных, работу инспекторов, представлены материальные артефакты – свидетели истории развития заповедного дела в Приамурье. Выложены полевые экспедиционные дневники ученых, журналы кордонов, старые научные приборы, применявшиеся в исследованиях, предметы экипировки и полевого быта сотрудников заповедников.

Можно познакомиться с растительным миром Амурской области. Фото: Яна Подкорытова.

Хинганский заповедник выставил один из первых инкубаторов уникальной станции реинтродукции редких видов птиц и фотографии всех журавлят, которых вывели с помощью этого устройства.

Организаторы выставили полевые экспедиционные дневники ученых, журналы кордонов. Фото: Яна Подкорытова.

Во время работы выставки сотрудники заповедников проведут для посетителей мастер-классы, интерактивные занятия, открытые лекции и экскурсии. Для тех, кто захочет посмотреть все самостоятельно, организаторы придумали квест с возможностью получить заповедные сувениры.

Ознакомиться с экспонатами можно самостоятельно. Фото: Яна Подкорытова.

«Выполняя задания, связанные с экспонатами выставки, посетители должны будут разгадать главное слово. Его нужно написать на бумажке вместе с номером телефона и опустить в лототрон. 3 сентября, в день закрытия выставки, мы вытащим случайные бумажки и несколько человек, давших правильный ответ, получат призы от заповедников», – сообщила заместитель директора по экологическому просвещению Зейского заповедника Анна Колмыкова.

Справка «КП»: В Амурской области действуют 6 федеральных особо охраняемых природных территорий: 3 заповедника – Зейский, Норский и Хинганский, 1 национальный парк – Токинско-Становой и 2 федеральных заказника – Орловский и Хингано-Архаринский. Их общая площадь составляет почти 829 тысяч гектаров.

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