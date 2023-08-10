ФСБ задержала жителя Благовещенска, собиравшегося перейти на сторону ВСУ

На обвиняемого завели уголовное дело. Фото: принтскрин видео.

Сотрудники УФСБ по Амурской области задержали в аэропорту Благовещенска мужчину, собиравшегося перейти на сторону Украины. Ему предъявили обвинение в подготовке к совершению государственной измены и отправили под арест на два месяца.

Мужчина, который является последователем и сторонником запрещенных в России организаций, по своей инициативе начал переписываться с представителем украинского националистического вооруженного формирования. Он хотел вступить в ряды противника для участия в военных действиях против вооруженных сил России, сообщила пресс-служба УФСБ.

Мужчина получил инструкции по конспиративному выезду из страны и попытался уехать на территорию Украины, но был задержан в аэропорту Благовещенска сотрудниками областного УФСБ, которые установили его намерения и личность во время оперативно-розыскных мероприятий.

Следователь УФСБ завел в отношении обвиняемого уголовное дело по статьям о подготовке к совершению государственной измены и обратился в Благовещенский городской суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

«Мужчин обвиняется по статьям 30 и 275 Уголовного кодекса, за совершение особо тяжкого преступления против основ конституционного строя и безопасности государства ему грозит срок до 10 лет лишения свободы. Суд, учитывая тяжесть предъявленного обвинения и личность обвиняемого, счел, что он может попытаться скрыться от органов следствия и суда и заключил его под стражу на срок в два месяца», - сообщила пресс-служба Благовещенского городского суда.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.