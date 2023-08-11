«Луна-25» отправилась к спутнику Земли с амурского космодрома «Восточный»

Важнейшая задача миссии – определить количество замерзшей воды в реголите. Фото: принтскрин видео.

Автоматическая станция «Луна-25», запущенная с амурского космодрома «Восточный», находящегося в Свободненском районе, в 03:31 минуту московского времени отделилась от разгонного блока «Фрегат» и была взята под управление специалистами «Роскосмоса», сообщила пресс-служба госкорпорации. Подробности запуска первой в новейшей истории России межпланетной космической станции – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Ракета-носитель «Союз-2.1 б» с межпланетной космической станцией стартовала с «Восточного» в 8 часов 10 минут и 57 секунд местного времени. Через 118 секунд отделилась первая ступень, которая упала в лесах Верхнебуреинского района Хабаровского края. Здесь за два часа до старта временно эвакуировали жителей поселка Шахтинский, который попал в зону возможного падения осколков ступени и заранее оповестили охотников и рыбаков об опасности нахождения в тайге.

На 212 секунде полета был сброшен головной обтекатель ракеты-носителя, на 287 – отделилась вторая ступень. На 563 секунде орбитальный блок отделился от третей ступени, а на 574 секунде «Фрегат» начал разгонять «Луну-25» по опорной орбите в направлении спутника Земли.

«Космическая станция выйдет на круговую окололунную орбиту на высоте 100 километров над поверхностью естественного спутника Земли ориентировочно 16 августа. А 21 августа намечается ее мягкая посадка в районе Южного полюса Луны – севернее кратера Богуславского», – рассказали в «Роскосмосе».

Полярные участки Луны считаются наиболее трудными для исследования из-за сложного рельефа и большого количества скал. Но они же наиболее интересны – полюса спутника работают в качестве естественных «холодильников». Здесь в слоях реголита – лунного грунта, сохранились следы всех космических летучих веществ, которые в течение сотен миллионов лет попадали на Луну.

Важнейшая задача миссии – определить количество замерзшей воды в реголите. Ее наличие избавит от необходимости доставки воды с Земли на будущую обитаемую лунную станцию. Также из нее можно будет добывать кислород и водород для ракетного топлива.

Кроме того, станция исследует неровности и разницу плотностей лунного грунта для обеспечения безопасной посадки спускаемых аппаратов в будущих программах изучения и освоения спутника Земли, изучит состав лунной экзосферы и влияние солнечного ветра на поверхность спутника.

По словам специалистов «Роскосмоса», миссия «Луны-25» рассчитана минимум на год.

Ее запуск стал первым успешным для советской и российской космонавтики с 1976 года, когда состоялась миссия «Луны-24». Последующие проекты «Марс-96» и «Фобос-Грунт» завершились неудачей – аппараты были утеряны во время или сразу после запуска.

Подробнее о миссии «Луна-25» в преддверии запуска рассказали наши московские коллеги.

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