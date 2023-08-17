«Искупай их»: в Селемджинском районе людей переносили через промыв в корзине подъемника

На трех участках вода размыла дороги Экимчан-Токур и Экимчан-Стойба. Фото: принтскрин видео.

В Селемджинском районе люди перебирались через промыв в дороге с помощью манипулятора-подъемника. На видео, которое прислали в редакцию местные жители, нескольких мужчин, находящихся в кабине подъемника, переносят с одной стороны разрыва дорожного полотна на другой. О причинах, вынудивших амурчан прибегнуть к столь экстремальному способу перемещения, рассказываем в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Четыре дня назад на северный район обрушился сильный ливень, который привел к подъему уровня воды в многочисленных малых реках и выходу ее на пойму. На трех участках жидкость размыла дороги Экимчан-Токур и Экимчан-Стойба.

Действие видео происходит на первом участке, где глубина промыва достигла одного метра. «Пассажиры» корзины – сотрудники одного из предприятий района, работающие вахтовым методом. Нежелание опоздать на смену оказалось сильнее препятствий, установленных стихией.

Амурский минтранс сообщил 17 августа, что уровень воды на этом участке начал снижаться, но этого недостаточно для восстановления проезда и начала ремонтных работ. Они начнутся только после того, как вода полностью уйдет с дороги.

Местные жители в разрушении этой дороги винят не столько стихию, сколько старателей, которые до этого года вели добычу россыпного золота на протекающей рядом реке Малый Караурак. Чтобы извлечь драгоценный металл из русла реки, старатели перекрыли реку выше по течению и прокопали обводной канал – это предусмотрено технологией разработки россыпей.

Деятельность на реке Малый Караурак вела компания ООО «Три П», широко известная тем, что постоянно нарушала лицензионное соглашение и загрязняла реку. С 2020 по 2022 год природоохранные органы насчитали ей больше 280 миллионов рублей за ущерб, нанесенный природе и 950 тысяч рублей административных штрафов. В марте 2023 года компанию за неоднократные нарушения лишили лицензии на право пользования недрами на этом участке.

По правилам, после окончания работ по добыче золота, любая артель должна восстановить русло реки и провести рекультивацию участка. Уходящая со скандалом «Три П» оставила участок как есть. В результате паводковая вода не смогла уйти по разрушенному руслу реки и нашла себе новый путь – через дорогу, соединяющую два поселка.

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