Полыхала тысяча «квадратов»: серьезный пожар разгорелся в амурском селе

Пламя вспыхнуло 17 августа. Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

Мощное возгорание произошло в Амурской области. По информации местного центра гражданской защиты и пожарной безопасности, в поселке Февральск Селемджинского района огонь поглотил здание на территории деревообрабатывающего предприятия. Тушить пламя отправились 15 человек. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

В четверг, 17 августа, в 16:31 спасателям поступил тревожный звонок о возгорании цеха по переработке древесины. Через несколько минут на место ЧП находились два пожарных подразделения, которые тут же взялись за работу.

Локализовать пламя удалось в 18:00, не дав ему поглотить находящееся рядом двухэтажное общежитие, лесной массив, лесозаготовительную продукцию на территории и легковой автомобиль. Их людей никто не погиб и не пострадал.

Огню не дали перекинуться на находящиеся рядом здания. Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ.

Как рассказали представители Амурского центра ГЗ и ПБ, огонь повредил не только здание цеха, но и технику, которая была внутри, оборудование, готовую продукцию и емкость с маслом. Площадь возгорания составила около тысяч квадратных метров.

Работы по ликвидации продолжаются и 18 августа. Специалисты проливают и разбирают конструкции, на месте работают шесть человек с помощью двух пожарных машин.

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