Учебное учреждение рассчитано на 1500 мест. Фото: Администрация Благовещенска.

Новая школа в столице Амурской области, которую в ближайшее время введут в эксплуатацию, обзаведется дополнительными парковочными местами. Такое решение мэр Благовещенска Олег Имамеев озвучил во время выездного совещания. Специалисты проверили готовность самого большого образовательного учреждения в городе и прилегающей инфраструктуры. По завершению работ школа сможет принять 1500 ребят. Подробности – в материале «КП- Благовещенск».

Основная часть строительных работ на объекте уже завершилась, в самой школе все готово. Сейчас в классы завозят мебель, необходимое оборудование, проходит лицензирование. Уже практически укомплектован штат, так что юные жители города уже совсем скоро сядут за парты. Заезд к новому учебному заведению будет со стороны Игнатьевского шоссе. По сообщению пресс-службы городской администрации, изначально было предусмотрено 60 парковочных мест, но очевидно, что для такого крупного учебного заведения – этого не хватит. Поэтому дорожники сейчас готовят дополнительную зону для парковки, места на территории, по словам подрядчика, хватает.

В ближайшее время завершатся работы и на подъездных путях к школе. На следующей неделе дорожники заасфальтируют участок на перекрестке шоссе и улицы Тепличной. 30 августа установят светофор. Проекционный светофор и остановочные павильоны появятся и недалеко от центрального входа школы. Это позволит комфортно и безопасно добираться до места учебы детям и их родителям.

«Активно ведутся работы на самой Тепличной. Коммуникации – это водопровод и бытовая канализация завершены на 90%, участок в районе пересечения с Воронкова в работе ориентировочно до 10 сентября», – прокомментировали в администрации Благовещенска.

«Два нацпроекта – «Образование» и «Безопасные качественные дороги» позволили нам создать в этом районе Благовещенска новый центр притяжения. Все работы, предусмотренные контрактами, выполнены или находятся в финальной стадии. Мы понимаем, что территория вокруг школы должна быть благоустроена комплексно. Поэтому работы, не включенные в контракт, в обязательном порядке будут отработаны», – подытожил Олег Имамеев.

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