Воды по колено: мощный ливень обрушился на Амурскую область

Стихия нанесла удар по Белогорскому округу. Фото: telegram/amursiespasateli.

Уже несколько дней жители Приморья и власти ликвидируют последствия обрушившегося на край тайфуна. Непогода также нагрянула и на Камчатку, а затем и в Приамурье. В Амурской области из-за сильного ливня пострадали населенные пункты в Белогорском округе, рассказали в пресс-службе центра обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Из-за удара стихии в селах Амурское, Возжаевка и Заречное подтопило жилые дома, несколько приусадебных участков, а также дорог.

Спасатели работаю в трех населенных пунктах. Фото: https://t.me/amursiespasateli

По состоянию на 20 августа, в селе Возжаевка спасатели освободили от воды два двухквартирных дома и столько же приусадебных участков, подтопленных зданий нет.

В Заречном в воде остаются пять приусадебных участков. С двух ночи здесь работают спасатели на двух пожарных машинах и следят за обстановкой. А за населенным пунктом до сих пор нет транспортного сообщения с селом Озеряне.

С некоторыми селами нет транспортного сообщения. Фото: https://t.me/amursiespasateli

Но больше всего от сильных ливней пострадало село Амурское. По предварительной информации, здесь подтоплено 32 дома, в 12 из которых никто не живет.

«С раннего утра там работают спасатели из Белогорска Амурского центра ГЗ и ПБ – мониторят уровень воды и проводят подворовой обход населения», – добавили в пресс-службе.

Во всех селах продолжается спад воды.

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