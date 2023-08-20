Из-за частичного размытия БАМа жители Приамурья не могут вернуться домой

Река Холодная вышла из берегов. Фото: ГУ МЧС России по Республике Бурятия.

В Северобайкальском районе из-за подъема уровня воды в реке Холодная задерживаются некоторые поезда. Об этом рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Остановлено движение поездов на участке Нижнеангарск-Холодная на Байкало-Амурской магистрали. Из-за этого задерживается поезд №98, который едет из Кисловодска в Тынду, а также №97, который движется в обратном направлении.

Для тех, кто едет из Тынды в Кисловодск, организуют доставку другим транспортом.

Как рассказал глава Республики Бурятия Алексей Цыденов в своем Telegram-канале, из-за разрушения дамбы, выхода реки Холодной из берегов, а также размытия дамбы был введен режим ЧС, а также сформирован оперативный штаб.

На разрушенных участках уже работает дорожная и строительная техника, преимущественно самосвалы и экскаваторы. ВСЖД также приняла меры для ликвидации последствий непогоды.

«Уровень воды идет на спад, поэтому вскоре восстановим автомобильную дорогу, по которой будем перевозить пассажиров, следующих по БАМу. Угрозы жителям нет. В районе развернуты пункты питания и обогрева для людей».

Напомним, что непогода ударила уже по нескольким дальневосточным регионам, пострадали Приморье, Камчатка и Амурская область.

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