Дебошир посадил в Красноярске самолет рейса Москва – Благовещенск

Дебошира успокоила только полиция. Фото: принтскрин видео.

Самолету авиакомпании S7, летевшему из Москвы в Благовещенск, пришлось экстренно приземлиться в Красноярске из-за пьяного мужчины, устроившего дебош. Он ходил по салону, оскорблял других пассажиров и экипаж, толкал стюардесс, сообщили очевидцы. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Как поделились пассажиры рейса, мужчина как-то смог пронести с собой в самолет изрядное количество спиртного, которое употребил во время полета. После этого он начал неадекватно себя вести, бросаясь на окружающих и оскорбляя их.

Дебошира пытались успокоить и экипаж, и пассажиры. Капитан воздушного судна предупреждал его о возможном штрафе, а некоторые даже дважды связывали его, но нарушитель выскальзывал из пут и продолжал буянить.

В итоге капитан посадил самолет в аэропорту Красноярска и вызвал на борт сотрудников полиции. Только после этого дебошир угомонился.

Из-за этой задержки самолет прилетел в Благовещенск с опозданием на два часа. На столько же задержался обратный вылет рейса в столицу.

Дебоширу сейчас могут грозить до пяти тысяч рублей штрафа или арест до 15 суток за невыполнение законного требования командира воздушного судна и до пяти лет лишения свободы за хулиганство на воздушном транспорте.

Оперативный комментарий по поводу инцидента от сотрудников правоохранительных органов редакции «Комсомолки» получить не удалось.

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