Жителям Завитинска помогут ликвидировать последствия града

О мере поддержки рассказал губернатор Приамурья Василий Орлов. Фото: telegram/Portal2x2.

Жителям Завитинска, чьи дома пострадали от прошедшего 20 августа сильнейшего града, выплатят по 20 тысяч рублей на восстановление поврежденных крыш и окон. В городе работают три оценочные комиссии, которые определят сумму ущерба, нанесенного стихией для оказания адресной помощи людям. Об этом сообщил на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям губернатор Приамурья Василий Орлов.

По 20 тысяч рублей получит каждое пострадавшее домовладение. Сейчас в администрацию города уже подано 1200 заявлений о нанесенном ущербе.

На ремонт пострадавших социально-значимых объектов Завитинска выделят дополнительные средства из областного бюджета. Сейчас на поврежденных зданиях многоквартирных домов и детского сада городские службы возводят временные укрытия, чтобы избежать повреждения внутренних помещений домов дождями.

Напомним, сильный град обрушился на Завитинск после обеда 20 августа. Градины размером с куриное яйцо пробивали кровлю домов, выбивали стекла, оставляли вмятины на кузовах автомобилей. У многих людей в огородах полностью уничтожен урожай овощей.

С травмами от ударов градин в больницы обратилось 11 жителей города. В городе после разгула стихии введен режим чрезвычайной ситуации.

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