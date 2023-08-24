В Приамурье в собственном доме сгорела семья с трехлетним ребенком

Дом загорелся в селе Николаевка. Фото: Прокуратура Амурской области

Минувшим вечером, 23 августа, в Бурейском округе произошла трагедия: погибла семья, состоящая из трех человек. Прокуратура организовала проверку, подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Как рассказали в пресс-службе ведомства, случилось все в селе Николаевка. По неизвестным причинам загорелся одноэтажный деревянный дом. Внутри помещения находились живущие вместе мужчина с женщиной и их трехлетний ребенок.

На место проишествия выезжал прокурор Бурейского района Юрий Непрынцев, по поручению которого была организована проверка, чтобы узнать причину возгорания.

На место проишествия выезжал прокурор Бурейского района Юрий Непрынцев. Фото: Прокуратура Амурской области

О семье пока ничего сказать нельзя, неизвестна, была ли она благополучная, поступали ли на мужчину с женщиной жалобы от соседей. С этими вопросами корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службе Следственного комитета по Амурской области, комментарии пока не предоставили.

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