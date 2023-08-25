Ребенок выпал из окна многоэтажки в Амурской области

Следователи ведут проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Циолковском семилетний мальчик выпал из окна квартиры. Следственное управление начало проверку, сообщила пресс-служба ведомства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Происшествие случилось 24 августа. Ребенок жил на втором этаже квартиры дома на улице Маршала Неделина. Мальчика с травмами доставили в медицинское учреждения для оказания необходимой помощи.

Следственный отдел по городу Свободный СУ СК по Амурской области начал проверку происшествия с целью выяснения всех обстоятельств случившегося. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Следователи в очередной раз напоминают родителям простые правила, которые позволят избежать трагедии: не оставлять маленьких детей одних в комнате с открытыми окнами, не учить их залазить на подоконники и открывать окна и балконные двери, установить на окна блокирующие устройства, отодвинуть от окон всю мебель, с помощью которой ребенок может взобраться на подоконник.

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