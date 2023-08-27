В ТЦ Благовещенска годовалый малыш выпал на эскалаторе из коляски

Ребенок получил травмы. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Благовещенске в торговом центре «Острова» 26 августа из коляски на эскалаторе выпал годовалый ребенок. В настоящее время выясняют причины произошедшего, малыша отправили в больницу, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Следственный комитет проводит проверку. Известно, что пострадавший получил травмы, сейсчас за ним наблюдают врачи.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как семилетний мальчик выпал из окна квартиры в Циолковском. Происшествие случилось 24 августа. Ребенок проживает на втором этаже квартиры дома на улице Маршала Неделина. Мальчика с травмами доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Следователи в очередной раз напоминают родителям простые правила, которые позволят избежать трагедии: не оставлять маленьких детей одних в комнате с открытыми окнами, не учить их залазить на подоконники и открывать окна и балконные двери, установить на окна блокирующие устройства, отодвинуть от окон всю мебель, с помощью которой ребенок может взобраться на подоконник.

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