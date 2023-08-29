Уголь позволит ученым заглянуть в прошлое и будущее амурских лесов

Ученые заложили около 100 пробных площадок. Фото: ИГИП ДВО РАН

Амурские ученые выясняют прошлое лесов Приамурья и Якутии, изучая уголь, который остался в почве после древних пожаров. Это позволит оценить степень устойчивости тайги к воздействию огня и изменению климата и спрогнозировать, как будут развиваться лесные экосистемы под воздействием этих факторов в будущем, рассказали в институте геологии и природопользования ДВО РАН. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Сотрудники лаборатории климатических и углеродных исследований определили около 100 точек на участке между Благовещенском, Тындой и Якутском, охватив леса разных природных зон: Амуро-Зейской равнины, Станового хребта, Алданского нагорья и Приленского плато.

Почву отбирали до материнской породы. Фото: ИГИП ДВО РАН

На каждой точке они описали состав растительных сообществ и отобрали образцы почвы на всю глубину – до материнской породы. Уголь, который находится в слоях земли, указывает, что когда-то в этом месте и в определенные годы бушевали мощные пожары.

«Мы изучаем то, что не делалось никогда в нашем регионе – пытаемся установить динамику лесных экосистем в эпоху голоцена (современная эпоха, которая началась почти 12 тысяч лет назад), а это период в несколько тысяч лет. То есть, понять, всегда ли на севере Приамурья и юге Якутии росли лиственничные и березовые леса или состав древостоя был другой. Кроме того, мы узнаем, насколько часто в прошлом случались лесные пожары, в какие периоды они чаще возникали и почему», – рассказал «Комсомольской правде – Благовещенск» руководитель экспедиции, кандидат биологических наук Семен Брянин.

Ученые по строению образцов угля определяют, какому дереву они принадлежат, а методом радиоуглеродного анализа – их возраст.

«Это важно для понимания истории лесов и прогнозирования изменений в будущем. Если мы узнаем возраст угля, который, например, был елью три тысячи лет назад и то, каким был климат в тот период, то мы поймем, почему она сейчас оттуда исчезла, а начала расти лиственница. Также мы сможем спрогнозировать, какие древесные породы у нас будут хорошо возобновляться, когда климат изменится вновь», – пояснил специалист.

По его словам, сейчас изменения климата могут угрожать самой распространенной породе в Приамурье – лиственнице. Это дерево растет преимущественно на вечной мерзлоте, где у нее мало конкурентов. С отступлением мерзлоты место лиственницы быстро займет береза. В то же время, дерево гораздо лучше других запасает углерод за счет более плотной древесины и дольше его хранит из-за медленного гниения. А это важно сейчас в связи с избытком углерода в воздухе, вызывающим парниковый эффект.

Леса Приамурья подвержены сильным пожарам. Фото: ИГИП ДВО РАН

«В современных условиях меняющегося климата, учащающихся лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке, важно понимать пределы устойчивости лесов к этим негативным факторам, особенно в Якутии и Амурской области, в зоне многолетней мерзлоты. Мы отобрали несколько сотен образцов, с которыми предстоит длительная и трудоемкая работа в лаборатории. Уголь мы находим во всех почвах без исключения. И наша задача датировать их для реконструкции периодов пожаров в голоцене» – добавил Семен Брянин.

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