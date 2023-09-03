«Катюшу» спели на русском и китайском языках над Амуром в Благовещенске

На площади прошел митинг, погибших почтили минутой молчания.

Над Амуром вновь прозвучала популярная песня «Катюша» – еще и на двух языках. Композицию исполнили на русском и китайском в Благовещенске, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск» со ссылкой на Telegram-канал мэра Олега Имамеева.

«Сегодня над Амуром вновь прозвучала наша знаменитая «Катюша». Для тех, кто завоевал для нас окончательную Победу! И цветы на водах Амура тоже для них. Поздравляю всех вас, друзья, с этой знаменательной датой. Днем, когда 78 лет назад наши деды и прадеды победили. И нет сомнений, что и сегодня победа будет за нами!», – написал Олег Гатауллович.

«Катюшу» исполняли артисты на двух теплоходах. Конечно, это не единственное мероприятие в честь годовщины окончания Второй мировой войны. На площади прошел традиционный митинг, марш «Часовых памяти», а также память о павших в борьбе с фашизмом воинах почтили минутой молчания.

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