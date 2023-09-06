В Амурской области многодетный отец сжег в печи младенца и привез в морг труп жены в одеяле

Отец сжег мертвого новорожденного ребенка. Фото: Ярослав ЮРИН

«Семья была такая хорошая, ждали появление пятого ребеночка, кто же знал, что Гриша (имена изменены) способен на такое», – так рассказывают жители села Новотроицкое Амурской области о своих соседях. Супруги Григорий и Анна решили, что с таким тяжелым процессом как роды, справятся самостоятельно, жена рожала дома. Малыш появился на свет и не дышал, через некоторое время умерла и мать. Тело дитя мужчина сжег в печи бани, а супругу завернул в одеяло и отвез в морг, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В Следственном комитете Амурской области редакции озвучили страшный вердикт – информацию подтверждаем. Ведется расследование уголовного дела. Больше не могут дать подробностей и без того кровавой и жуткой истории. Разве что смогли поделиться ответом на самый главный вопрос: а что же с остальными четырьмя детьми? «Все ребята в безопасности», – ответили в СК. Но где они и под чьим присмотром, пока никакой информации.

«У них растут двое мальчишек и девчонок. Семья староверов или, если правильнее их назвать, старообрядцами. Огромное горе для деток», – делятся местные.

Следователям теперь предстоит выяснить, а действительно ли малыш появился на свет мертворожденным. Отец уверяет, что да. Но зачем же было сразу сжигать тело? Есть множество вопросов, на которые предстоит найти ответы специалистам.

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