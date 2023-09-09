Из ЗАГса в избирком: в Благовещенске в один день состоялись выборы и свадьба

Анастасия и Роман считают, что участие в выборах – их гражданский долг. Фото: принтскрин видео.

В пятницу, 8 сентября, в Приамурье стартовали выборы губернатора. Но некоторые в этот день повлияли не только на изменения в жизни области, но и своей собственной. В Благовещенске Роман Филин и Анастасия Пахомова совместили голосование с бракосочетанием. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Минувший день для Анастасии и Романа стал особенным. Пара решила сделать следующий шаг в отношениях. В окружении семьи и друзей они расписались в брачном договоре, обменялись кольцами и официально стали мужем и женой.

В красивых свадебных нарядах они отправились в первую очередь не в ресторан, а в избирательный участок, чтобы выбрать нового губернатора Амурской области.

«Я считаю, что это долг каждого жителя России. Если мы хотим, чтобы у нас был порядок – в городе, регионе или стране, то каждый человек должен активно участвовать и делать свой выбор», – поделился Роман.

Благовещенские молодожены не единственные, кто заключил брак и проголосовал в один и тот же день. В Нижнем Новгороде свадьбу и выборы губернатора совместили Александр и Арина Салеевы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.