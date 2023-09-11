В выборах приняли участие 38,74% амурских избирателей Фото: Алексей БУЛАТОВ

На выборах губернатора Амурской области уверенно побеждает действующий глава региона Василий Орлов. По результатам подсчета 100% бюллетеней, отданных за кандидатов, он набрал 82,38% голосов, сообщила Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Кандидаты на выборы в губернатора Приамурья 2023

Представитель КПРФ, бизнесмен Борис Белобородов оказался на втором месте с 7,9% голосов, выдвинутого «Справедливой Россией – за правду» Евгения Завгороднего поддержали 3,59% проголосовавших избирателей. Роман Санжаревский, представляющий партию «Новые люди», получил 2,25% голосов, Сергей Рафальский из «Коммунистов России» – 2,06%.

В выборах уверенно побеждает действующий губернатор. Фото:ЦИК России

Существенных жалоб на ход проведения выборов, которые могли бы повлиять на их результаты, не отмечено. За честностью и прозрачностью голосования следили 974 наблюдателя – члены Общественного штаба по наблюдению за выборами и представители политических партий

Всего в выборах губернатора Амурской области приняли участие 228988 человек – это 38,62% от общего числа избирателей, зарегистрированных в регионе на 01 июля 2023 года.

Даты выборов главы Амурской области

Выборы губернатора в Приамурье шли в течение трех дней – с 8 по 10 сентября. Избирателей ждали более чем в 700 участках, 19 из которых были временными, для людей, находящихся в больницах, СИЗО и работающих на предприятиях с непрерывным циклом.

2048 человек проголосовали досрочно – оленеводы, пограничники, метеорологи, работающие в труднодоступных местностях. Представителям избиркома приходилось добираться до них на вертолетах, вездеходах и моторных лодках.

Стоит отметить, что Василий Орлов лидирует среди всех избираемых губернаторов Дальнего Востока. Глава Якутии Айсен Николаев после обработки 96% протоколов набирает 76,14% голосов, губернатор Приморья Олег Кожемяко заручился поддержкой 72,88% избирателей, действующий глава Магаданской области Сергей Носов получил 72,39% голосов, врио главы Чукотки Владислав Кузнецов – 72,34%. Все победившие главы регионов представляют партию «Единая Россия».

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