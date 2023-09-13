Тонированный поезд руководителя Кореи заметили в Амурской области

Вагоны поезда похожи на классические советские. Фото: Диана Перминова, правительство Приморского края

Бронированный поезд председателя государственного совета, генерального секретаря ЦК Трудовой партии Кореи, высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына был замечен рано утром 13 сентября жителями Амурской области при проезде станции Поздеевка Дальневосточной железной дороги в Ромненском округе. Необычный состав они сняли на видео. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Лидер КНДР отправился в нашу страну на встречу с президентом России во второй половине дня 10 сентября. 12 сентября он прибыл на станцию Хасан, где его встретил министр природных ресурсов и экологии России, председатель межправительственной комиссии по взаимодействию с КНДР Александр Козлов.

Ким Чен Ын прибыл в Россию. Фото:Диана Перминова, правительство Примосркого края

До последнего момента было неизвестно, где состоится встреча лидеров двух стран. Только утром 13 апреля по косвенным признакам стало понятно, что местом переговоров станет расположенный в Амурской области космодром «Восточный», куда накануне вечером прибыл президент России.

После обеда 13 сентября сайт Администрации Президента подтвердил встречу глав государств на новом амурском космодроме. Владимир Путин и Ким Чен Ын осмотрели объекты космической гавани – сборочный цех ракеты-носителя космического ракетного комплекса «Ангара», стартовый комплекс космического ракетного комплекса «Союз-2», строящийся стартовый комплекс для «Ангары».

Глава Северной Кореи предпочитает путешествовать по стране и зарубежью на бронированном поезде. Внешне вагоны этого состава похожи на классические советские, за исключением тонированных стекол, однако внутри они оснащены по последнему слову техники.

В поезде находится личный кабинет Ким Чен Ына, конференц-зал, два вагона-ресторана. Отдельный вагон предназначен для персонала. Состав оснащен системами спутниковой связи, компьютерами, кондиционерами. По неподтвержденной информации, в отдельном вагоне перевозится принадлежащий лидеру Северной Кореи бронированный Mercedes-Maybach S600 Guard.

Из-за большой массы бронированных вагонов состав тянут сразу несколько локомотивов, но даже так он не может развивать скорость больше 80 километров в час.

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