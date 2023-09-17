В общественные территори Благовещенска внесут изменения после инспекции мэра

Фото: Telegram-канал Олега Имамеева

Ряд общественных территорий осмотрел по просьбе жителей Благовещенска мэр Олег Имамеев, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

В первой - сквере памяти Юрия Кузнецова - жители просят добавить ограждение. Проектом оно не было предусмотрено, поскольку нет спортивных площадок. Однако на практике оказалось, что соседство игровой зоны и проезда вызывает опасения. Как добавил Олег Имамеев, что проблему попытаютя решить.

«Детям же не скажешь, что мы не предполагали, что вы будете играть в мяч. Поэтому поручил поставить дорожное ограждение между двух тротуарных дорожек. Думаю, родителям будет спокойнее. Увидел и стихийную песочницу. Перенесем её в безопасное место и облагородим», – написал мэр Благовещенска в Telegram-канале.

В Плодопитомнике спортивную зону с тренажерами постоянно подмывает из-за дождей. Решено обратиться к подрядчику, чтобы решил проблему.

«Укрепить, если возможно, если нет - перенести», – заключил Имамеев.

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