В Приамурье уменьшилось количество семей, подорожали образование и бытовые услуги

В области выросло жилищное строительство Фото: Иван МАКЕЕВ

Амурстат опубликовал данные о социально-экономическом развитии региона за январь-июль 2023 года и сравнил их с аналогичным периодом в прошлом году. За это время в Приамурье выросли цены, снизилось промышленное производство, и уменьшилось число жителей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Согласно отчету, в регионе на 7,6% снизился индекс промышленного производства. Это произошло за счет сокращения больше чем на 12% добычи полезных ископаемых и на 5% - обрабатывающих производств. Сразу на 33% уменьшился оборот в сфере общественного питания.

Оборот в общественном питании снизился на 33%. Фото: Амурстат

В то же время, строительство «подросло» на 17,6% в денежном выражении и почти на 19% - в квадратных метрах. В области за январь-август построили 282,2 тысячи квадратных метров жилья, в том числе 157 тысяч квадратных метров – индивидуально-жилищное строительство.

На 1%-2% подросли обороты в сельском хозяйстве и розничной торговле.

С декабря 2022 года большинство услуг подорожало. Фото: Амурстат

Цены, конечно, тоже ползут вверх. В сравнении с декабрем 2022 года, к июлю 2023 года на 20,3% выросли цены на транспортные услуги, на 14,6% подорожало дошкольное воспитание, на 11,6% стала дороже медицина. Образование и бытовые услуги стали дороже на 10%, цены на жилищно-коммунальные услуги, культуру и спорт почти не изменились. Немного снизилась стоимость связи и страхования.

В Приамурье стало меньше семей – на 2337 браков пришлось 2453 развода. Уменьшилось количество населения – за семь месяцев года в области родилось 3487 человек, умерло – 5435. Естественная убыль составила 1948 человек. Миграция ее не компенсировала – из региона уехало 9736 человек, приехало 9906, то есть миграционный прирост составил всего 172 человека.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.