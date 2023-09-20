Девять мешков краснокнижных растений накопали браконьеры в Амурской области

Фото: Управление по охране животного мира Амурской области

В районе села Марково Благовещенского округа сотрудники пограничной службы УФСБ России по Амурской области задержали группу иностранцев и амурчан, у которых обнаружили девять больших мешков с корнями ясенеца мохнатоплодного – растения, занесенного в Красную книгу региона. Вызванные пограничниками сотрудники областного управления по охране животного мира составили на браконьеров административные протоколы.

Как рассказали «Комсомольской правде – Благовещенск» сотрудники управления по охране животного мира, за совершенное правонарушение браконьеры заплатят административный штраф, размер которого может составить от двух до пяти тысяч рублей.

Кроме того, им предстоит выплатить ущерб, нанесенный природе Приамурья уничтожением краснокнижников. Его размер зависит от количества выкопанных растений – за каждое нарушители заплатят 200 рублей. Сейчас сотрудники управления вместе со специалистами Амурского филиала Ботанического сада-института ДВО РАН рассчитывают общую сумму причиненного природе вреда.

По словам заместителя начальника отдела охраны животного мира и ООПТ Управления по охране животного мира Амурской области Максима Бормотова, в мешках находятся несколько сотен корней, поэтому нарушителям придется серьезно раскошелиться.

Ясенец мохнатоплодный был включен в Красную книгу Приамурья в прошлом году из-за того, что его начали массово собирать для продажи в Китай, где он используется в народной медицине. Так как сборщикам нужны именно корни, то растение уничтожается полностью.

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