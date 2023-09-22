Это рекорд: в Приморье нашли самую многодетную тигрицу Дальнего Востока

В России обитает 750 тигров. Фото: НП "Земля Леопарда"

Тигрица, получившая номер T 7F, которая обитает в национальном парке «Земля леопарда», в пятый раз за время наблюдения стала мамой. Фотоловушки, установленные на особо охраняемой природной территории, в очередной раз зафиксировали ее с тигренком этого года рождения. Всего за время наблюдения на свет появилось 12 котят – это рекорд плодовитости для этой территории, сообщила пресс-служба национального парка. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

В этот раз тигрица попала в объектив фотоловушки с детенышем возрастом около 5-6 месяцев, то есть, рожденным в этом году. В этом возрасте юные хищники под наставлением мамы осваивают охотничьи навыки и изучают окружающий мир. Хищники на снимках выглядят сытыми и довольными, что означает, что в национальном парке для них есть хорошая кормовая база.

В Земле Леопарда для тигров созданы хорошие условия жизни. Фото: НП "Земля Леопарда"

Ученые продолжают наблюдение и за другим ребенком T 7F. Молодой трехлетний тигр только недавно отделился от матери и сейчас самостоятельно исследует окрестности национального парка.

«Впервые эта тигрица зарегистрирована в 2013 году, и уже в начале 2014 года она попала в объектив фотоловушек с тремя тигрятами. С тех пор хищница регулярно, каждые 2-3 года, приносит потомство. Многие котята T 7F, повзрослев, становятся резидентами и получают собственные «паспорта» и идентификационные номера в нашей базе данных», – рассказала старший научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда» Дина Матюхина.

Подобная плодовитость имеет большое значение для восстановления популяции амурского тигра.

В «Земле леопарда» для больших кошек созданы хорошие условия обитания – территория надежно защищена от браконьеров, пожаров, вырубок леса, за счет охраны и зимней подкормки здесь велика численность копытных животных. Это дает возможность почти всем тигрятам дожить до взрослого возраста и самим дать потомство.

В национальном парке обитает около 60 амурских тигров и 125 дальневосточных леопардов. Это известно благодаря сети из 500 фотоловушек, равномерно распределенных по особо охраняемой территории – самой большой среди всех заповедников и национальных парков России.

За T 7F наблюдают уже 10 лет. Фото: НП "Земля Леопарда"

В конце XIX века амурский тигр обитал практически по всему югу Дальнего Востока России. Его численность была высока, так что его даже считали угрозой для людей и сельскохозяйственных животных и боролись с хищником. В результате этого, а также вырубки лесов и сокращения количества копытных, численность тигра рухнула – к середине прошлого века в России их осталось не больше 40.

В 1947 году охота на тигра была запрещена, чуть позднее его внесли в Красную книгу. Благодаря усилиям государства, научных и общественных организаций процесс вымирания редкого вида удалось обратить вспять. По данным последнего тотального учета, в России сейчас обитает около 750 полосатых хищников.

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