Автоблогеры из Китая устроили автопробег вдоль Амура

Кадры со старта автопробега. Фото: принтскрин видео.

Китайские блогеры устроили атвопробег вдоль Амура, так они хотят как можно больше туристов позвать в Благовещенск по безвизу, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Свой путь жители КНР начали вдоль китайско-российской границы из Мохэ до Фуюаня. Каждую неделю у них выходит новый видеоролик, в своих соцсетях они зовут туристов в Хэйхэ, чтобы они смогли по безвизовому каналу отправиться в Россию.

Автоколонна под названием «Пьянящая красота дороги 331» отправилась в уезд Мохэ из Харбина 16 сентября. В общей сложности в мероприятии приняли более 30 человек на 13 машинах

В планах у автоблогеров преодолеть более 2000 километров. В дороге планируется 18 остановок с ночевками, одна из них уже состоялась в Хэйхэ. Напомним, 21 сентября в Приамурье из провинции Хэйлунцзян приехала первая после пандемии группа китайских туристов в рамках соглашения о безвизовых туристических обменах.

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