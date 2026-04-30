Вывел товарищей из-под шквального обстрела: сержанта из Приамурья наградили «Орденом мужества» за отвагу на СВО

Сержант из Амурской области Игорь Козлов награжден Орденом Мужества за героизм, проявленный в зоне СВО. Осенью 2020 года его призвали в железнодорожное соединение Восточного военного округа, которое стоит в Приамурье. Игорь сразу втянулся в эту сферу: привык к дисциплине, понял, что армия – его путь, а уже в мае 2021-го подписал свой первый контракт. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Благовещенск».

Со временем мужчина стал старшим водителем – научился виртуозно управлять военной техникой, ремонтировать и обслуживать ее.

Когда началась специальная военная операция, Игорь Козлов одним из первых написал рапорт с просьбой отправить его на передовую. За старательность и толковую инициативу его повысили до командира отделения.

«Сержант Козлов неоднократно выполнял задачи по подвозу военного имущества и продуктов питания подразделениям, находящимся на линии боевого соприкосновения», – рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Однажды его группа попала под шквальный обстрел и атаку дронов. Но Игорь не растерялся, проявил хладнокровие и смекалку. Он сумел сохранить и технику с грузом, и всех своих бойцов. За мужество и отвагу сержант Игорь Козлов награжден «Орденом Мужества».

Сейчас амурчанин продолжает успешно выполнять боевые задачи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Обсудить опубликованные истории можно в наших социальных сетях: VK, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.